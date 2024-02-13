الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا اليوم

آخر الأخبار
2024-02-13 | 05:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا اليوم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا اليوم

رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ من يقصي نفسه ويغيّب حضوره لا يمكن له ان يحمّل المسؤولية لمن يقوم بتسيير شؤون الوطن والعباد.

 

ودعا، خلال رعايته إطلاق"الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان”، في السرايا، الجميع إلى العودة إلى طاولة مجلس الوزراء من دون تشنجات أو حملات، لطرح المواضيع للنقاش العلميّ الهادئ، بعيدًا من الحملات السياسية والمواقف، التي لا تفيد.

 

وقال:” يجد البعض الفرصة متاحة له ليفتعل سجالات عقيمة تأخذ البلاد إلى متاهات في غنى عنها، لا سيما عبر اتهامنا اتهامات باطلة.”

 

وأضاف: “في ظل الظروف الراهنة، التي يمر فيها لبنان، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا ، يبدو الحديث عن خطة استراتيجية للحماية الاجتماعية أمرًا غير واقعيّ في البداية ولكن في الحقيقة، فان هذه الأوضاع تتطلب منا ابتكار حلول استثنائية لحماية الفئات الاجتماعية المهمشة والمحتاجة والحفاظ على الطبقة الوسطى التي تشكل الوازن الفعلي داخل المجتمع. ولذلك، تعمل الحكومة بالتعاون مع المؤسسات الدولية على وضع خطة استراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان.”

 

واكّد أنّ هاجس هذه الخطة لم يكن العمل على جعلها مشروعًا لطلب المساعدة من الجهات المانحة، بل لتحويلها إلى قوة دفع لتأمين فرص عمل لاوسع شريحة اجتماعية، لان في ذلك إطلاقًا لعجلة الانتاج على المستوى الوطنيّ وتخفيفًا لاعباء الحماية الاجتماعية عن كاهل الدولة المثقل بالكثير من الامور.

 

أمّا وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، فحضر ايضًا، قائلًا: “نفتخر بأننا كوزارة شؤون اجتماعية، سعينا من قبل وعملنا على تضمين توجهات ورؤية هذه الاستراتيجية في البرامج والانشطة التي نعمل عليها،  وقد تجلى هذا السعي من خلال العمل على دمج برنامج دعم الاسر الاكثر فقراَ NPTP (الذي يستهدف ما يقارب 75 الف أسرة ) وبرنامج شبكات الامان الاجتماعي ESSN ( الذي يضم ما يقارب 93500 الف أسرة ) في برنامج واحد وبالتالي إستهداف ما يقارب 168500 الف أسرة في لبنان من الفئات الاكثر حاجة، مروراً ببرنامج منحة ذوي الاعاقة، وصولاً الى الغاية الاسمى من عملية الدمج هذه، وهو السجل الاجتماعي الموحد لجميع المواطنين. ومن هذا المنبر، نثمن التزام الدولة اللبنانية بالمشاركة بتمويل برامج الدعم الاجتماعي وقد خصصت موازنة العام 2024 هذه المشاريع بمبلغ 600 مليار ليرة لبنانية.”

 

وشدّد حجار على أنّ الوزارة تقوم بورشة إصلاحية لإعادة صياغة رؤية جديدة للوزارة في ما خص خدمات رعاية الاطفال والنساء وسائر أفراد الاسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

 

وكان ميقاتي قد اجتمع بوزير الصحة فراس الأبيض، في السرايا، للبحث في مواضيع تتعلق بالصحة وبموازنة الوزارة وطريقة معالجة مواضيع الاستشفاء والدواء.

 

وقال الأبيض: “أردت ان اضع ميقاتي في صورة الأوضاع خصوصًا أنّ هذه المواضيع تحتاج إلى بعض المراسيم من مجلس الوزراء.”

 

وأضاف: “كما بحثنا في شكل عام في تناقص الموازنات المخصصة لنا من المنظمات الاجنبية والتي يمكن ان يكون لها انعكاس على قطاع الصحة في لبنان مع تناقص التغطية لجزء من الناس المقيمة في لبنان، ومدى تأثيرها على الحاجات الصحية للناس، وكيفية معالجتها.”

 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لقاءات

لميقاتي

السرايا

اليوم

LBCI التالي
وزيرة الخارجية الألمانية: وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة سيكون جزءا من محادثات مع إسرائيل غدا الأربعاء
مداهمة لشعبة المعلومات في محلة أبي سمراء وضبط ۳۱ قذيفة هاون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-01-23

سلسلة لقاءات لميقاتي

LBCI
أخبار لبنان
04:41

سلسلة من اللقاءات للحريري بعد عودته

LBCI
صحف اليوم
00:41

سلسلة لقاءات للحريري وحل سياسيّ للقتال في الجنوب (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-08

بو صعب يزور بريطانيا ويعقد سلسلة لقاءات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:01

رفض الوقوف للعلم الفلسطيني في مسرح بريطاني... ما حصل له لم يكن متوقعاً!

LBCI
منوعات
15:41

حريق مروع اجتاح مدينة ملاهٍ في هذا البلد... وإنذار بعملية العثور على رجل مفقود! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:24

واقعة مأساوية... أم وضعت طفلتها الرضيعة في فرن الطهي أثناء قيلولتها!

LBCI
آخر الأخبار
15:17

وكالة أنباء الشرق الأوسط: مقتل 15 وإصابة 7 في تصادم عدة مركبات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي السريع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:56

مقتل 15 وإصابة 7 في تصادم عدة مركبات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي السريع

LBCI
آخر الأخبار
15:17

وكالة أنباء الشرق الأوسط: مقتل 15 وإصابة 7 في تصادم عدة مركبات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي السريع

LBCI
أخبار لبنان
09:12

مجلس شورى الدولة بيطل قرار الحكومة المتعلق بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ما هو مخطط الفرنسيين للحدود الجنوبية اللبنانية؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:10

لاعب منتخب الكوت ديفوار يتوج كبطل ليس فقط بكأس الأمم الإفريقية وإنما بتغلبه على مرض السرطان

LBCI
أخبار دولية
14:05

للضرورة أحكام: الرئيس بايدن على تيك توك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

بين أبناء برج حمود الدورة والنازحين السوريين... مش رمانة قلوب مليانة

LBCI
أخبار دولية
13:57

ما هي أبرز العراقيل التي تواجه المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ووقف النار في غزة وهل يمكن تذليلها؟

LBCI
أخبار دولية
13:34

مصر على خطى لبنان بالإنهيار أم تسبقه بالتعافي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ما هو مخطط الفرنسيين للحدود الجنوبية اللبنانية؟

LBCI
أخبار دولية
13:25

أنظار الإقليم إلى القاهرة حيث جولة جديدة من مفاوضات التبادل والهدنة بين حماس وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

عشية ذكرى 14 شباط... بيت الوسط يكتظ بالزوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مع عودة الرئيس الحريري... تحركان سياسي وشعبي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:12

مجلس شورى الدولة بيطل قرار الحكومة المتعلق بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي

LBCI
منوعات
02:02

بعد الاشكالات المتتالية مع زوجها سافرت من لبنان وهذه وجهتها... هل حصل الانفصال بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
02:57

وضع صليبا ضخما وسط قناعه ونشر مشاهد فاضحة لزوجته... كاني ويست: قررت أن أسعد نفسي وأنا سعيد بذلك! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:31

نصرالله: المكاسب السياسية التي تحملها معها الوفود العربية والاجنبية والتي تتولى المفاوضات المتعلقة بالجبهة الجنوبية اللبنانية لا يمكن أن تؤثر على موقفنا وتوقف الجبهة اللبنانية التي هي جبهة دعم وتضامن

LBCI
فنّ
04:29

خطيب نادين نسيب نجيم برفقة سعد الحريري.. فكيف علّقت؟ (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
12:26

نواب قوى المعارضة: سنقوم بخطوات عملية للخروج من المأزق الحالي حماية للبنان من الحرب ولانتخاب رئيس

LBCI
فنّ
05:28

تقلا شمعون بالحجاب في النجف... هكذا علقت على صورتها! (صورة)

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع بأسعار المحروقات..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More