وزارة الخارجية: فرنسا تتبنى إجراءات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف

الحريري في يومه الثاني في بيروت: لقاءات سياسية ودبلوماسية

الحريري في يومه الثاني في بيروت: لقاءات سياسية ودبلوماسية

هيئة تابعة للأمم المتحدة: لم نتلق أي خطط من إسرائيل تتعلق بعمليات إجلاء في رفح ولن نشارك في أي إجلاء قسري