جنوب أفريقيا تقدم طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية بخصوص الهجوم المزمع على رفح

المقاومة الإسلامية:‏‌‏ مجاهدونا استهدفوا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة ما أدى ‏الى سقوط أفراده بين قتيل وجريح

المقاومة الإسلامية:‏‌‏ مجاهدونا استهدفوا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة ما أدى ‏الى سقوط أفراده بين قتيل وجريح

كتائب القسام: اشتبكنا مع قوة صهيونية من 7 جنود من مسافة صفر شرق خان يونس وأوقعناهم بين قتيل وجريح