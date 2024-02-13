نصرالله: ما نقوم به في لبنان منذ 129 يوما حتى اليوم كما ما يقوم به الاخوة في الجبهات الاخرى هو بالدرجة الاولى مساندة واستجابة صادقة للمسؤولية الملقاة على عاتق كل واحد منا

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