نصرالله: ما جرى ويجري على الناس في قطاع غزة يجب أن يهز ضمير كل إنسان في هذا العالم وما نقوم به في جبهتنا اللبنانية هو مسؤولية وطنية

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