نصرالله: ما نقوم به على الجبهة اللبنانية هو مسؤولية وطنية وأصل وجود اسرائيل في المنطقة هو مصيبة لكل شعوب المنطقة واسرائيل الضعيفة والمردوعة والخائفة هي التي تشكل حالة أقل ضررا على المنطقة ولبنان فمصلحتنا تكون عندما يكون هناك عدو محتل مهزوما وضعيفا

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