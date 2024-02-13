نصرالله: الجبهة في جنوب لبنان هي جبهة ضغط ومساندة ودعم وتضامن ومشاركة في إلحاق الهزيمة بالعدو الإسرائيلي واضعافه واطلاق النار سيتوقف في هذه الجبهة فقط عندما يتوقف العدوان على غزة

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