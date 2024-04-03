الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: يوم القدس يأتي مختلفا هذا العام ببركة "طوفان الأقصى" وما يجري في فلسطين والمنطقة والعالم هو "طوفان الاحرار" ونأمل أن يكبر ويقوى مع الوقت

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