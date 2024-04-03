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نصر الله: حرب تموز أسقطت مشروع الشرق الأوسط الجديد ومعه مشروع "إسرائيل العظمى"

آخر الأخبار
2024-04-03 | 10:24
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نصر الله: حرب تموز أسقطت مشروع الشرق الأوسط الجديد ومعه مشروع &quot;إسرائيل العظمى&quot;
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نصر الله: حرب تموز أسقطت مشروع الشرق الأوسط الجديد ومعه مشروع "إسرائيل العظمى"

 
 
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