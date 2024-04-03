الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب على الحدود الشمالية ستشكل تحديًا صعبًا لنا لكنها ستكون كارثية على حزب الله ولبنان

آخر الأخبار
2024-04-03 | 13:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب على الحدود الشمالية ستشكل تحديًا صعبًا لنا لكنها ستكون كارثية على حزب الله ولبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب على الحدود الشمالية ستشكل تحديًا صعبًا لنا لكنها ستكون كارثية على حزب الله ولبنان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الدفاع

الإسرائيلي:

الحرب

الحدود

الشمالية

ستشكل

تحديًا

صعبًا

لكنها

ستكون

كارثية

ولبنان

LBCI التالي
عروس تتعرض لانتقادات لاذعة... ما تريده من ضيوفها صادم وهذا ما جاء في بطاقة الدعوة! (صورة)
قذائف اسرائيلية على أطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب والضهيرة وأودية محيطة ببلدات شحين وطيرحرفا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:50

استقالة رئيسة البرلمان في جنوب إفريقيا المتهمة بالفساد

LBCI
أخبار دولية
14:45

بلينكن يحذر أذربيجان بشأن التوترات مع أرمينيا

LBCI
خبر عاجل
14:21

عطل طرأ على تطبيق واتساب

LBCI
أخبار دولية
14:11

الخارجية الأميركية: واشنطن تريد من إسرائيل إنهاء التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة سريعا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:50

استقالة رئيسة البرلمان في جنوب إفريقيا المتهمة بالفساد

LBCI
أخبار دولية
14:11

الخارجية الأميركية: واشنطن تريد من إسرائيل إنهاء التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة سريعا

LBCI
آخر الأخبار
14:04

الجيش الإسرائيلي: تقرر إستدعاء جنود الإحتياط في سلاح الدفاع الجوي في إطار تقييم للوضع الأمني

LBCI
أخبار دولية
14:04

الناتو‭: ‬تحالفات روسيا في آسيا لها عواقب أمنية خطيرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

يوم القدس جمع ساحات المحور... والرسائل بالجملة

LBCI
آخر الأخبار
14:04

الجيش الإسرائيلي: تقرر إستدعاء جنود الإحتياط في سلاح الدفاع الجوي في إطار تقييم للوضع الأمني

LBCI
أخبار لبنان
11:35

"الأونروا" تطلق نداء لجمع 415,4 مليون دولار من أجل لاجئي فلسطين

LBCI
آخر الأخبار
10:24

نصر الله: حرب تموز أسقطت مشروع الشرق الأوسط الجديد ومعه مشروع "إسرائيل العظمى"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:43

تفاصيل المباراة نصف النهائية لبطولة لبنان لكرة الطائرة بين بطل لبنان الأنوار ونادي البترون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بيئة الناس في بلدة القليعة ضحية الحرب والسلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

المصارف تدعو لخطة بديلة لاستعادة الودائع

LBCI
أخبار دولية
13:35

جولة خاطفة لممثلة منظمة الصحة العالمية… ما سببها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الجزء الثاني - من زوّر صلاحية فيتامينات أطفال وباعها إلى الصيدليات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

اسرائيل تواجه تعقيدات مرتبطة باستمرار الحرب والتخطيط لاجتياح رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

كم هو عدد القتلى الإيرانيين في سوريا منذ طوفان الأقصى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

يوم القدس جمع ساحات المحور... والرسائل بالجملة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية 3-4-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:24

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد البربارة باتجاه بيروت بسبب انقلاب صهريج وتسرب مادة المازوت والعمل جار للمعالجة

LBCI
خبر عاجل
14:21

عطل طرأ على تطبيق واتساب

LBCI
خبر عاجل
05:00

الجيش الإسرائيلي يدّعي أنّ الانفجار الذي وقع السبت الماضي وأسفر عن إصابة عدد من قوات "اليونيفيل" في الجنوب ناجم عن عبوة ناسفة زرعها "حزب الله"

LBCI
آخر الأخبار
09:36

بسبب عطل طرأ على أوجيرو شاركوا في برنامج "أكرم من مين" مع وسام حنا من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 81683110 - 81612339 - 03873999

LBCI
أخبار لبنان
07:24

مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر

LBCI
حال الطقس
02:37

طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...والأمطار في طريقها الينا

LBCI
موضة وجمال
08:15

ما حقيقة مشاركة السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون 2024؟

LBCI
فنّ
06:23

نادين الراسي تنهار بالبكاء بين أحضان ماجدة الرومي في عزاء والدة سيرين عبد النور (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More