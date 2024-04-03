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القناة ١٤ الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات جنوده نهاية الأسبوع تحسبًا لرد إيران على الغارة في دمشق

آخر الأخبار
2024-04-03 | 17:52
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القناة ١٤ الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات جنوده نهاية الأسبوع تحسبًا لرد إيران على الغارة في دمشق
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القناة ١٤ الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات جنوده نهاية الأسبوع تحسبًا لرد إيران على الغارة في دمشق

 
 
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