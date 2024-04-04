ستولتنبرغ في الذكرى الـ75 لتأسيس الناتو: الولايات المتحدة وأوروبا أقوى معًا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسيّ ينس ستولتنبرغ، خلال احتفال، لمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف، أنّ الولايات المتحدة وأوروبا أقوى معًا في إطار الناتو.



وقال ستولتنبرغ متحدثًا عن خلفية تنامي القلق في أوروبا في شأن الالتزام الأميركيّ في حلف شمال الأطلسيّ: "أؤمن بأميركا وأوروبا معًا في حلف شمال الأطلسيّ، لأنّنا أقوى وأكثر أمانًا معًا."