الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ستولتنبرغ في الذكرى الـ75 لتأسيس الناتو: الولايات المتحدة وأوروبا أقوى معًا

آخر الأخبار
2024-04-04 | 04:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ستولتنبرغ في الذكرى الـ75 لتأسيس الناتو: الولايات المتحدة وأوروبا أقوى معًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ستولتنبرغ في الذكرى الـ75 لتأسيس الناتو: الولايات المتحدة وأوروبا أقوى معًا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسيّ ينس ستولتنبرغ، خلال احتفال، لمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف، أنّ الولايات المتحدة وأوروبا أقوى معًا في إطار الناتو.
     
وقال ستولتنبرغ متحدثًا عن خلفية تنامي القلق في أوروبا في شأن الالتزام الأميركيّ في حلف شمال الأطلسيّ: "أؤمن بأميركا وأوروبا معًا في حلف شمال الأطلسيّ، لأنّنا أقوى وأكثر أمانًا معًا."
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

أخبار دولية

الذكرى

الـ75

لتأسيس

الناتو:

الولايات

المتحدة

وأوروبا

LBCI التالي
وزير البيئة من السراي: اعباء كثيرة وعالية من ناحية تأمين الحاجات الانسانية لأهالينا في الجنوب وخطة الاستجابة للنازحين واجتماع اليوم مع الدول المانحة والسفراء هو لتحفيزهم على المساعدة ولا اجابات اليوم
الجيش الإسرائيلي يوقف الإجازات لجميع الوحدات القتالية "وفقا لتقييم الوضع"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-03-10

بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا

LBCI
أخبار دولية
06:39

الولايات المتحدة: إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين

LBCI
أخبار دولية
09:43

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تراقب التقارير المتعلقة بزلزال تايوان ومستعدة لتقديم المساعدة

LBCI
أخبار دولية
2024-04-03

ستولتنبرغ: على الناتو ضمان إمدادات عسكرية "موثوقة" لأوكرانيا على المدى البعيد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:59

وصول وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى الصين

LBCI
فنّ
06:45

قرار بحبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات!

LBCI
فنّ
06:42

سيرين عبد النور في رسالة إلى كلّ من واساها برحيل والدتها

LBCI
أخبار دولية
06:39

الولايات المتحدة: إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-31

قررت الذهاب للسباحة مع أصدقائها في بلد غريب... ما حدث مع الشابة لم يكن متوقعاً!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-12

إسرائيل تغير على أكثر من منطقة في بعلبك للمرة الثالثة منذ بداية الحرب

LBCI
منوعات
07:44

طلبت أن ترافقها الشرطة إلى منزلها لكنها لم تتمكن من النجاة... ابنة الـ28 سنة رحلت بطريقة مأساوية وهذه هوية الجاني!

LBCI
فنّ
2024-04-03

نجوم يطالبون بحماية ابتكاراتهم الفنية من الذكاء الاصطناعي... وهذه التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:43

تفاصيل المباراة نصف النهائية لبطولة لبنان لكرة الطائرة بين بطل لبنان الأنوار ونادي البترون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بيئة الناس في بلدة القليعة ضحية الحرب والسلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

المصارف تدعو لخطة بديلة لاستعادة الودائع

LBCI
أخبار دولية
13:35

جولة خاطفة للمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية… ما سببها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الجزء الثاني - من زوّر صلاحية فيتامينات أطفال وباعها إلى الصيدليات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

اسرائيل تواجه تعقيدات مرتبطة باستمرار الحرب والتخطيط لاجتياح رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

كم هو عدد القتلى الإيرانيين في سوريا منذ طوفان الأقصى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

يوم القدس جمع ساحات المحور... والرسائل بالجملة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية 3-4-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:21

عطل طرأ على تطبيق واتساب

LBCI
آخر الأخبار
09:36

بسبب عطل طرأ على أوجيرو شاركوا في برنامج "أكرم من مين" مع وسام حنا من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 81683110 - 81612339 - 03873999

LBCI
أخبار لبنان
07:24

مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر

LBCI
موضة وجمال
08:15

ما حقيقة مشاركة السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون 2024؟

LBCI
أخبار لبنان
12:39

مكتب ميقاتي: حملة إعلامية ستنطلق غدا للإساءة إلى رئيس الحكومة وأفراد عائلته

LBCI
اقتصاد
10:19

تعميم من ميقاتي إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة... ماذا جاء فيه؟

LBCI
منوعات
16:11

أنجبت طفلتها ثم دفنتها في حديقة وهي حية... آثار الدماء كشفت الحقيقة ومصير الطفلة صادم: "انها أعجوبة"!

LBCI
صحف اليوم
00:47

3 احتمالات للرد الإيراني على استهداف قنصليتها بدمشق بحسب مقربين من الحزب لـ "الأنباء الكويتية"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More