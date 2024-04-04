وزير البيئة من السراي: اعباء كثيرة وعالية من ناحية تأمين الحاجات الانسانية لأهالينا في الجنوب وخطة الاستجابة للنازحين واجتماع اليوم مع الدول المانحة والسفراء هو لتحفيزهم على المساعدة ولا اجابات اليوم

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