وزير البيئة ناصر ياسين: عرضنا مع السفراء حاجات الجنوب المقدّرة حتى آخر حزيران وسنقوم بلقاءات ثنائية معهم لمدّ المساعدات إلى الجنوب

اجتماع مع الدول المانحة والسفراء لتحفيزهم على دعم الحاجات الانسانية في الجنوب

اجتماع مع الدول المانحة والسفراء لتحفيزهم على دعم الحاجات الانسانية في الجنوب

وزير البيئة من السراي: اعباء كثيرة وعالية من ناحية تأمين الحاجات الانسانية لأهالينا في الجنوب وخطة الاستجابة للنازحين واجتماع اليوم مع الدول المانحة والسفراء هو لتحفيزهم على المساعدة ولا اجابات اليوم