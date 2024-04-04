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رئيس الوزراء البولندي: ينبغي أن تدفع إسرائيل تعويضا عن مقتل موظف الإغاثة في غزة

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2024-04-04 | 05:19
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رئيس الوزراء البولندي: ينبغي أن تدفع إسرائيل تعويضا عن مقتل موظف الإغاثة في غزة
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رئيس الوزراء البولندي: ينبغي أن تدفع إسرائيل تعويضا عن مقتل موظف الإغاثة في غزة

 
 
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