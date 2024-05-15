وضاح الصادق لـ"حوار المرحلة" عن مشاركته في لقاء معراب: لم أخالف الجو السني في لبنان ولدى السنة فرصة للتخلي عن التحكم الطائفي بهم وهذا ما أريده اليوم

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