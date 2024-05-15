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وضاح الصادق لـ"حوار المرحلة": برأيي الرئيس بري يريد خيارًا ثالثًا ورئيسًا للجمهورية

آخر الأخبار
2024-05-15 | 15:44
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وضاح الصادق لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: برأيي الرئيس بري يريد خيارًا ثالثًا ورئيسًا للجمهورية
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وضاح الصادق لـ"حوار المرحلة": برأيي الرئيس بري يريد خيارًا ثالثًا ورئيسًا للجمهورية

 
 
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