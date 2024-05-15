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سامي الجميّل للـLBCI: لا مساومة على موضوع النازحين وقدّمنا أغلى ما عندنا لمواجهة أي شكل من أشكال التوطين في لبنان وسنقيّم طرح الحكومة بناء على ما سيتضمنه