توجه الى المدينة منذ 26 سنة ولم يعد... لن تصدقوا أين عُثر على "عمر" الجزائري: جار وسحر وهذه التفاصيل!

توجه الى المدينة منذ 26 سنة ولم يعد... لن تصدقوا أين عُثر على "عمر" الجزائري: جار وسحر وهذه التفاصيل!

سامي الجميّل للـLBCI: لا مساومة على موضوع النازحين وقدّمنا أغلى ما عندنا لمواجهة أي شكل من أشكال التوطين في لبنان وسنقيّم طرح الحكومة بناء على ما سيتضمنه