المقاومة الإسلامية في العراق: إستهدفنا بالمسيرات موقعًا حيويًا في إيلات في أراضينا المحتلة

غسان سكاف خلال الجلسة النيابية: كان على المجلس النيابي أخذ المبادرة للاطلاع على المضمون الحقيقي للاتفاق بين المفوضية الاوروبية والحكومة والتعامل معه بمسؤولية

غسان سكاف خلال الجلسة النيابية: كان على المجلس النيابي أخذ المبادرة للاطلاع على المضمون الحقيقي للاتفاق بين المفوضية الاوروبية والحكومة والتعامل معه بمسؤولية

غسان سكاف خلال الجلسة النيابية: ملف النزوح السوري لا يجب أن يتم تناوله بعنصرية وعدائية الا أن التغاضي عنه هو جريمة بحق الوطن