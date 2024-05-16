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احصاءات غرفة التحكم المروري: 5 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

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2024-05-15 | 23:46
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احصاءات غرفة التحكم المروري: 5 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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احصاءات غرفة التحكم المروري: 5 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

 
 
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