الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا شنّوا هجوما صاروخيا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف

آخر الأخبار
2024-05-16 | 04:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا شنّوا هجوما صاروخيا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا شنّوا هجوما صاروخيا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الاسلامية:

مجاهدونا

شنّوا

هجوما

صاروخيا

بأكثر

صاروخ

كاتيوشا

قيادة

الجولان

‌‏210

وثكنة

الدفاع

الجوي

وثكنة

المدفعية

المنطقة

الشمالية

LBCI التالي
مارك زوكربيرغ يثير غضب التونسيين: "يجب تدمير قرطاج" (صور)
غارتان اسرائيليتان على الحي الشرقي في بلدة عيتا آلشعب وغارة على بلدة حولا وتدمير منزل بالكامل وقصف مدفعي على خراج كفرشوبا راشيا وكفرحمام
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:10

الجيش: توقيف 37 مطلوبا يعملون في ترويج المخدرات نتيجة عملية دهم في منطقة شاتيلا - الهنغار

LBCI
فنّ
06:05

الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟

LBCI
آخر الأخبار
06:05

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع عداثر بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

LBCI
آخر الأخبار
06:03

المقاومة الاسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:10

الجيش: توقيف 37 مطلوبا يعملون في ترويج المخدرات نتيجة عملية دهم في منطقة شاتيلا - الهنغار

LBCI
فنّ
06:05

الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟

LBCI
آخر الأخبار
06:05

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع عداثر بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

LBCI
آخر الأخبار
06:03

المقاومة الاسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-05-12

مع اقتراب فصل الصيف...تعرّفوا على فوائد البطيخ الأحمر المذهلة للجسم والبشرة!

LBCI
منوعات
2024-03-14

أم تخاف مما قد تفعله عمّة طفلها بالأخير... كيف ستتصرف لحمايته؟

LBCI
منوعات
2024-05-08

تزوجت من ابنها ثم انفصلت عنه... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها!

LBCI
منوعات
2024-03-14

بعدما كشفت خيانة شريكها... عُثر عليها مقتولة بالملابس الداخلية داخل "المنزل المثالي": وهذه التفاصيل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:00

هنية: تعديلات إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار أدت للجمود الحالي

LBCI
أخبار دولية
15:46

العرب في البحرين...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

عيتاني: بيروت تعيش لحظات مشابهة بتلك التي سادت عام ١٩٧٥ واستمرت لتنتج الحرب الأهلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جديد قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت... التزوير حصل في العراق

LBCI
أخبار دولية
13:42

الطلب العالمي على الغاز إلى ارتفاع رغم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة

LBCI
أخبار دولية
13:40

تطورات أمنية في الأردن…

LBCI
أخبار دولية
13:31

في ذكرى النكبة... الفلسطينيون في نكبة جديدة!

LBCI
أخبار دولية
13:20

التوسع في إجتياح رفح يبقى على طاولة نتنياهو: العملية ستستغرق أسابيع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

نتائج بروكسيل غير مشجعة والداتا معلقة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:23

اليكم التوصيات بعد الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري..

LBCI
منوعات
06:15

"ستبقى عالقة في ذهني لسنوات"... أخبرت صديقها أنها حامل فترك لها رسالة لا تُصدق!

LBCI
آخر الأخبار
17:11

غارات إسرائيلية تستهدف منطقة البقاع

LBCI
أمن وقضاء
01:52

الادعاء على dr. food ...وجلسة لاستجوابه الاثنين المقبل

LBCI
فنّ
10:21

فارس كرم يعلنها: "عرسي الجديد"! (فيديو)

LBCI
فنّ
07:31

"أحارب المرض الخبيث"... نجمة اراب ايدول تعلن إصابتها بالسرطان

LBCI
أخبار دولية
04:43

مسودة إعلان المنامة: لتنفيذ اصلاحات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن وحماية حدود لبنان المعترف بها دوليا

LBCI
منوعات
11:03

"شاركت زوجي مع 35 امرأة في العام الفائت"... ما حصل بعد ذلك غريب!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More