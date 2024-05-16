الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بري يوقّع على التوصية في شأن ملف النزوح والهبة الاوروبية التي أقرها مجلس النواب أمس وأحالها الى رئاسة الحكومة

آخر الأخبار
2024-05-16 | 05:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بري يوقّع على التوصية في شأن ملف النزوح والهبة الاوروبية التي أقرها مجلس النواب أمس وأحالها الى رئاسة الحكومة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بري يوقّع على التوصية في شأن ملف النزوح والهبة الاوروبية التي أقرها مجلس النواب أمس وأحالها الى رئاسة الحكومة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

يوقّع

التوصية

النزوح

والهبة

الاوروبية

أقرها

النواب

وأحالها

رئاسة

الحكومة

LBCI التالي
"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!
أصالة نصري بين أحضان فائق حسن في الطائرة.. "الشامية الشاهقة الواثقة" (صورة)
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:37

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن أن قوات إضافية "ستدخل رفح"

LBCI
أخبار دولية
08:37

العاهل الأردني: من الضروري التصدي للجماعات المسلحة التي تهرب المخدرات والأسلحة

LBCI
اقتصاد
08:34

لجنة الاقتصاد عرضت ملف النافعة والرؤية الاقتصادية في حضور مولوي وعبود

LBCI
أخبار دولية
08:33

عباس يتّهم حماس بـ"توفير ذرائع" لإسرائيل لتهاجم قطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:37

العاهل الأردني: من الضروري التصدي للجماعات المسلحة التي تهرب المخدرات والأسلحة

LBCI
آخر الأخبار
08:09

الرئيس الفلسطيني: لا بد من منع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة إلى خارج بلادهم وأولويتنا هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي

LBCI
آخر الأخبار
07:59

الرئيس المصري: نرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين أو ترحيلهم قسريا

LBCI
أخبار دولية
07:14

مجلس جامعة الدول العربية في البحرين يناقش حرب غزة والقضايا الشائكة في البلدان العربية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-04-21

الهند تعيد الإنتخابات في 11 مركز إقتراع في مانيبور بعد أعمال عنف

LBCI
منوعات
2024-04-10

شابة تثير الجدل وتكشف عن مفهوم الرجال "للجمال الطبيعي": لا يدركون حقيقة عمليات التجميل! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2024-02-24

توقيف 7 أشخاص في شكا - النفق القديم والقبة لارتكابهم جرائم مختلفة

LBCI
منوعات
2024-02-21

ممارسة العلاقة الحميمة وفق عدد معين يعتبر ضرورة للصحة... معلومات مهمة تكشفها إحدى خبيرات الأعشاب! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:14

مجلس جامعة الدول العربية في البحرين يناقش حرب غزة والقضايا الشائكة في البلدان العربية

LBCI
آخر الأخبار
06:57

فضائح مدوية تتعلق بملف النزوح السوري... أسلحة أميرية داخل مخيم وإيجارات خيالية تدفع من استراليا

LBCI
أخبار لبنان
06:38

"تحالف التغيير" يتقدم باقتراحي قانون لرفع سن التقاعد واستثمار المنشآت الرياضية والشبابية

LBCI
أخبار دولية
01:19

بوتين التقى نظيره الصيني: العلاقة بين الصين وروسيا عامل "استقرار" في العالم

LBCI
أخبار دولية
16:00

هنية: تعديلات إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار أدت للجمود الحالي

LBCI
أخبار دولية
15:46

العرب في البحرين...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

عيتاني: بيروت تعيش لحظات مشابهة بتلك التي سادت عام ١٩٧٥ واستمرت لتنتج الحرب الأهلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جديد قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت... التزوير حصل في العراق

LBCI
أخبار دولية
13:42

الطلب العالمي على الغاز إلى ارتفاع رغم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
17:11

غارات إسرائيلية تستهدف منطقة البقاع

LBCI
أمن وقضاء
01:52

الادعاء على dr. food ...وجلسة لاستجوابه الاثنين المقبل

LBCI
أخبار دولية
04:43

مسودة إعلان المنامة: لتنفيذ اصلاحات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن وحماية حدود لبنان المعترف بها دوليا

LBCI
فنّ
10:21

فارس كرم يعلنها: "عرسي الجديد"! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:03

"شاركت زوجي مع 35 امرأة في العام الفائت"... ما حصل بعد ذلك غريب!

LBCI
منوعات
15:00

واعد إحدى بنات خاله عن طريق الخطأ... رجل يكشف عن حادثة غريبة حصلت معه!

LBCI
أخبار دولية
17:28

طائرة ركاب متجهة إلى السعودية تهبط إضطراريًا في إندونيسيا

LBCI
أخبار دولية
13:40

تطورات أمنية في الأردن…

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More