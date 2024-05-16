الرئيس الفلسطيني: لا بد من منع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة إلى خارج بلادهم وأولويتنا هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي

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