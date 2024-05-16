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o
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المقاومة الإسلامية تنعى الشهيدين علي فوزي أيوب "أيوب" من بلدة عين قانا في جنوب لبنان والشهيد محمد حسن علي فارس "أبو علي شمران" من منطقة الغبيري
آخر الأخبار
2024-05-16 | 11:30
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المقاومة الإسلامية تنعى الشهيدين علي فوزي أيوب "أيوب" من بلدة عين قانا في جنوب لبنان والشهيد محمد حسن علي فارس "أبو علي شمران" من منطقة الغبيري
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