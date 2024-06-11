فراس حمدان للـ LBCI: الحوار مطلوب بين اللبنانيين لكن ضمن الاليات الدستورية أو في رفاهية مناقشة الأفكار

بعيداً عن الحداثة... زوجان يعيشان في غابة منذ 50 عاما وهذا نمط حياتهما! (فيديو)

بعيداً عن الحداثة... زوجان يعيشان في غابة منذ 50 عاما وهذا نمط حياتهما! (فيديو)

فراس حمدان للـ LBCI: موجودون في مجلس النواب وملتزمون بالآلية الدستورية والديمقراطية للانتخاب ونحن ضد خلق بدع دستورية جديدة والمشكلة ليست في الحوار بل في فريق لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية