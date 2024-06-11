المقاومة الإسلامية: قصف ثكنة يردن بصواريخ الكاتيوشا ردا على اعتداء للعدو طال منطقة البقاع

فراس حمدان للـ LBCI عن ما يحكى عن نواب التغيير: نذكّر أن هذا أول خرق للطبقة التقليدية وهذا أمر غير معتاد لدى كثيرين وغير صحيح عن وجود حالة تشرذم كبيرة بل بطبيعة الحال هناك تنوع ونقاشات بالافكار بحيث الاحزاب التقليدية غير معتادة على ذلك

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