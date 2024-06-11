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o
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كرامي بعد لقاء باسيل ووفد الوطني الحر: علينا أن نبقي خطوط التواصل مفتوحة للخروج من الازمة الرئاسية التي هي مفتاح كل الحلول والحوار أو التشاور هو المخرج الوحيد وما طرحه الرئيس بري خارطة طريق ونذهب من دون شروط مسبقة
آخر الأخبار
2024-06-11 | 04:34
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كرامي بعد لقاء باسيل ووفد الوطني الحر: علينا أن نبقي خطوط التواصل مفتوحة للخروج من الازمة الرئاسية التي هي مفتاح كل الحلول والحوار أو التشاور هو المخرج الوحيد وما طرحه الرئيس بري خارطة طريق ونذهب من دون شروط مسبقة
*
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