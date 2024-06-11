باسيل بعد لقائه كرامي: اتفقنا على عدة امور منها وجوب عدم استمرار الفراغ الرئاسي ولا حل الا بالتفاهم والتوافق على رئيس "لأن غير هيك ما حدا ح يقدر يوصل رئيس" واي رهان على فوز فريق على آخر هو فشل

كرامي بعد لقاء باسيل ووفد الوطني الحر: علينا أن نبقي خطوط التواصل مفتوحة للخروج من الازمة الرئاسية التي هي مفتاح كل الحلول والحوار أو التشاور هو المخرج الوحيد وما طرحه الرئيس بري خارطة طريق ونذهب من دون شروط مسبقة

السابق