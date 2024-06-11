الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

باسيل بعد لقائه كرامي: اتفقنا على عدة امور منها وجوب عدم استمرار الفراغ الرئاسي ولا حل الا بالتفاهم والتوافق على رئيس "لأن غير هيك ما حدا ح يقدر يوصل رئيس" واي رهان على فوز فريق على آخر هو فشل

آخر الأخبار
2024-06-11 | 04:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
باسيل بعد لقائه كرامي: اتفقنا على عدة امور منها وجوب عدم استمرار الفراغ الرئاسي ولا حل الا بالتفاهم والتوافق على رئيس &quot;لأن غير هيك ما حدا ح يقدر يوصل رئيس&quot; واي رهان على فوز فريق على آخر هو فشل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
باسيل بعد لقائه كرامي: اتفقنا على عدة امور منها وجوب عدم استمرار الفراغ الرئاسي ولا حل الا بالتفاهم والتوافق على رئيس "لأن غير هيك ما حدا ح يقدر يوصل رئيس" واي رهان على فوز فريق على آخر هو فشل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

لقائه

كرامي:

اتفقنا

استمرار

الفراغ

الرئاسي

بالتفاهم

والتوافق

"لأن

رئيس"

LBCI التالي
حمدان للـ LBCI: نحن ضد خلق بدع دستورية جديدة
كرامي بعد لقاء باسيل ووفد الوطني الحر: علينا أن نبقي خطوط التواصل مفتوحة للخروج من الازمة الرئاسية التي هي مفتاح كل الحلول والحوار أو التشاور هو المخرج الوحيد وما طرحه الرئيس بري خارطة طريق ونذهب من دون شروط مسبقة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:58

قوى الامن: عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري 79

LBCI
منوعات
07:58

اليابان تودّع مبتكر دواء "الستاتين" أكيرا إندو

LBCI
آخر الأخبار
07:47

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى منطقة الجليل الغربي

LBCI
منوعات
07:44

وقفت على سطح سيارة وسط الطريق السريع وخلعت ملابسها بالكامل... وهذا ما حصل لاحقا! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:58

اليابان تودّع مبتكر دواء "الستاتين" أكيرا إندو

LBCI
آخر الأخبار
07:47

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى منطقة الجليل الغربي

LBCI
منوعات
07:44

وقفت على سطح سيارة وسط الطريق السريع وخلعت ملابسها بالكامل... وهذا ما حصل لاحقا! (فيديو)

LBCI
رياضة
07:37

أولمبياد باريس 2024... التقشّف يُقلق الرياضيين الأرجنتينيين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-05-30

الأمن العام يحدد ضوابط الإستحصال أو إبدال جواز سفر لبناني بيومتري

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-09

بيان لإتحاد المؤسسات التربوية الخاصة... هذا ما جاء فيه

LBCI
منوعات
2024-05-27

"عمّتي تحاول اقناع العائلة بمقاطعة حفل زفافي"... قصّة صادمة وهذه تفاصيلها!

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-06

إصدار رخص سوق خصوصية للمرشحين الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية عام 2022 في هذه المناطق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:47

وفد من "اللقاء الديمقراطي" يلتقي تكتل "التوافق الوطني": للذهاب إلى حوار من دون شروط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:42

سلسلة جولات اليوم في إطار المبادرات الرئاسية

LBCI
أخبار دولية
06:22

انطلاق أعمال مؤتمرِ الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة في البحر الميت

LBCI
أمن وقضاء
05:33

إزالة مخيم للنازحين السوريين غير شرعيين في المدينة الصناعية في زحلة

LBCI
أخبار لبنان
04:42

لقاء بين باسيل وكرامي... وتأكيد على أهمية التفاهم والتوافق

LBCI
أخبار دولية
04:39

بلينكن: نتانياهو "أكد التزامه" باقتراح وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
00:47

سقوط خمسة اشخاص بينهم ثلاثة من حزب الله بضربات إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية

LBCI
أخبار دولية
17:04

فيديو يوثق عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين في النصيرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تكريم رياضيين لبنانيين مقيمين في السعودية حققوا إنجازات وميداليات في المملكة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
15:57

رفيق علي أحمد عن عائلته: تزوجت "خطيفة" بسبب الطائفة وهذه أسماء أبنائي

LBCI
أخبار دولية
17:04

فيديو يوثق عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين في النصيرات

LBCI
منوعات
16:30

رفض تنفيذ فعل جنسي معهما... لن تصدقوا ما قامت بها سيدتان بحق رجل في روسيا!

LBCI
اقتصاد
02:20

انخفاض في سعر المحروقات وارتفاع في سعر الغاز

LBCI
حال الطقس
01:25

موجة حر جديدة منتظرة...

LBCI
منوعات
15:02

في اليوبيل الفضي لجلوس الملك على العرش... الأميرة رجوة تخطف الأنظار بحملها (صور)

LBCI
منوعات
08:20

طالبة تثير الجدل بعد وقوفها على رأسها خلال حفل تخرجها: "هذا أمر شيطاني"

LBCI
أخبار دولية
00:47

سقوط خمسة اشخاص بينهم ثلاثة من حزب الله بضربات إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More