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32
o
الجنوب
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o
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o
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o
كسروان
28
o
متن
28
o
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فيصل الصايغ: نحاول الذهاب إلى حوار من دون شروط وضمن فترة محددة ولم ندخل اليوم بالاسماء ونحن لا نفرض على الآخر
آخر الأخبار
2024-06-11 | 06:44
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فيصل الصايغ: نحاول الذهاب إلى حوار من دون شروط وضمن فترة محددة ولم ندخل اليوم بالاسماء ونحن لا نفرض على الآخر
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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