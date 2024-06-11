المقاومة الاسلامية: استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة والاصابة مباشرة

الرئيس المصري يدعو الدول إلى إلزام إسرائيل بالتوقف عن استخدام الجوع كسلاح في غزة وإزالة العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية

الرئيس المصري يدعو الدول إلى إلزام إسرائيل بالتوقف عن استخدام الجوع كسلاح في غزة وإزالة العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية

فيصل الصايغ: نحاول الذهاب إلى حوار من دون شروط وضمن فترة محددة ولم ندخل اليوم بالاسماء ونحن لا نفرض على الآخر