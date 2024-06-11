الرئيس الفلسطيني: تقع على عاتق مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية الضغط على إسرائيل لفتح جميع حدودها البرية مع غزة

يحيا باسم تكتل "التوافق الوطني" من عين التينة: لا إنتخاب رئيس للجمهورية إلا بالحوار

يحيا باسم تكتل "التوافق الوطني" من عين التينة: لا إنتخاب رئيس للجمهورية إلا بالحوار

ملك الأردن: السماح بدخول المساعدات الإنسانية لا يمكن أن ينتظر وقفا لإطلاق النار أو أن يخضع لأجندة سياسية