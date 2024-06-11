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الخارجية الأميركية: واشنطن ستقدم مساعدات إنسانية إضافية قيمتها 404 ملايين دولار لدعم المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والمنطقة

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2024-06-11 | 09:44
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الخارجية الأميركية: واشنطن ستقدم مساعدات إنسانية إضافية قيمتها 404 ملايين دولار لدعم المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والمنطقة
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الخارجية الأميركية: واشنطن ستقدم مساعدات إنسانية إضافية قيمتها 404 ملايين دولار لدعم المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والمنطقة

 
 
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