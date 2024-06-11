المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا مكان ‏تموضع واستقرار جنود العدو في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوهم بين ‏قتيل وجريح

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فراس حمدان للـ LBCI: موجودون في مجلس النواب وملتزمون بالآلية الدستورية والديمقراطية للانتخاب ونحن ضد خلق بدع دستورية جديدة والمشكلة ليست في الحوار بل في فريق لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية