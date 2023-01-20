زيلينسكي يشكر الولايات المتحدة على مساعدتها العسكرية الجديدة "القوية"

زيلينسكي: مساعدة مهمة في إطار مواجهتنا المعتدي



شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة، على مساعدتها العسكرية الجديدة البالغة قيمتها 2,5 مليار دولار والتي تتضمن مئات الآليات المدرعة.



وكتب زيلينسكي في تغريدة عبر تويتر: "شكراً على تزويد أوكرانيا ببرنامج قوي آخر للدعم الدفاعي".



وأكد أن الأسلحة الواردة في هذه الحزمة الجديدة التي لا تتضمن دبابات "أبرامز" الثقيلة "تشكل مساعدة مهمة في إطار مواجهتنا المعتدي".