السعودية تؤكد أن لا تطبيع مع إسرائيل إلا بعد قيام دولة فلسطينية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده لن تقوم بالتطبيع مع إسرائيل من دون إقامة دولة فلسطينية.



وأوضح في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على تويتر، أن التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة.