لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة

غوتيريش: لبنان ودول أخرى فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة لعدم سداد مستحقاتها لميزانية تشغيل الأمم المتحدة



أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، أن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة وهي من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا، بحسب ما نقلت عنه "سكاي نيوز".



وذكر أن الدول الثلاث الأخرى التي فقدت حقوق التصويت هي دومينيكا وغينيا الاستوائية والغابون. وتشغل الغابون عضوية مجلس الأمن لمدة عامين على الرغم من عدم المساس بحقوقها في التصويت هناك.



ووفقا لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولارا لفنزويلا، و1835303 دولارا للبنان، و619103 دولارا لغينيا الاستوائية، و196130 دولارا لجنوب السودان، و61686 دولارا للغابون، و20580 دولارا لدومينيكا.