الكرملين: الدبابات الغربية لن تغير "شيئا" على الأرض

أكّد الكرملين أن تسليم دبابات غربية لأوكرانيا "لن يغيّر شيئا" في الوضع على الأرض، وذلك تزامنا مع اجتماع مهم لحلفاء كييف في ألمانيا مخصص لتعزيز الدعم العسكري لها.



وشدد المتحث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن هذه الشحنات من الدبابات لا يمكن أن تغير شيئا، بل ستسبب مشكلات جديدة لأوكرانيا، معتبرا أن الغرب "واهم" بشأن إمكان تحقيق انتصار في أوكرانيا مضيفا أن الصراع "يتطور في دوامة تصاعدية".