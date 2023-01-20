أوكرانيا تؤكد القاء القبض على سبعة "عملاء روس" قرب دنيبرو

الأمنية الأوكرانية: القاء القبض على سبعة "عملاء روس" قرب دنيبرو



أكدت الأجهزة الأمنية الأوكرانية الجمعة أنها ألقت القبض على "سبعة عملاء روس" في منطقة دنيبرو يشتبه بتجسسهم لحساب موسكو.



وقال قائد هذه الأجهزة في بيان إنها شنت عملية خاصة واسعة للكشف عن هؤلاء العملاء الأعداء والقاء القبض عليهم.