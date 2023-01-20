فرار 500 شخص من منازلهم في حي عشوائي في سيول جرّاء حريق هائل

اندلع حريق هائل صباح الجمعة في إحدى آخر العشوائيات في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، ما أرغم نحو 500 شخص على الفرار من منازلهم قبل عطلة رأس السنة القمرية، على ما أفادت السلطات.



وأحرقت النيران، التي اندلعت عند قرابة السادسة والنصف صباحًا ، نحو 60 مسكنًا وأُخمدت بالكامل بحلول الظهيرة، بحسب عناصر الإطفاء.



ولم يتمّ الإبلاغ عن سقوط ضحايا، ولا يزال سبب الحريق مجهولًا، وفق المصدر نفسه.



وقال المسؤول في مركز الحرائق والكوارث في سيول تشوي جاي-يونغ لوكالة فرانس برس: "نخطط لفتح تحقيق إضافي في هذه القضية".



وأكد الشكان أنهم لم يُفاجأوا بالحريق.