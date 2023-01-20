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العراق يعود إلى حضنه العربي من بوابة كأس الخليج حاملاً كأس البطولة

أخبار دولية
2023-01-20 | 08:03
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العراق يعود إلى حضنه العربي من بوابة كأس الخليج حاملاً كأس البطولة
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العراق يعود إلى حضنه العربي من بوابة كأس الخليج حاملاً كأس البطولة

منتخب أسود الرافدين يحرز رابع لقب خليجي بتاريخه منذ عام 1988 في السعودية

أنهى أُسود الرافدين قصة فراق دامت 35 عاماً مع بطولة "كأس الخليج" وعانقوا لقبها من جديد، ليصبح منتخب العراق بطلاً لـ"كأس الخليج الـ25"، وذلك بعد رحلة كروية مثيرة انتهت يوم الخميس، بفوزه على عمان 3 - 2 بالنهائي الذي جمعهم على ملعب جذع النخلة بالبصرة.

وشهدت المباراة حضور نحو 65 ألف مشجع. وأحرز منتخب أسود الرافدين رابع لقب خليجي بتاريخه،  منذ عام 1988 في السعودية.

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