سلطات الإحتلال الروسي: إشتداد المعارك في جنوب أوكرانيا

أفادت سلطات الإحتلال الروسي في زابوريجيا بجنوب أوكرانيا الجمعة عن "زيادة حدة" المعارك في المنطقة حيث تجري مواجهات "على طول خط الجبهة".وقال فلاديمير روغوف، أحد قادة سلطات الإحتلال المحلية التي شكلتها موسكو في زابوريجيا، عبر تطبيق تلغرام: "إزدادت حدة الأعمال العسكرية بشدة باتجاه زابوريجيا"، موضحًا لوكالة ريا نوفوستي الروسية أننا نظرنا إلى خط الجبهة بكامله ونرى أن المعارك تجري حاليًا في كل مكان.