الحكومة الصومالية تعلن مقتل سبعة جنود بهجوم لحركة الشباب قرب بلدة تم تحريرها

قتل سبعة جنود صوماليون بهجوم شنته حركة الشباب الجمعة على معسكر للجيش قرب بلدة إستعادها الجيش هذا الأسبوع في هجوم كبير ضد المجموعة المتطرفة، على ما أعلنت الحكومة.وقالت وزارة الإعلام إن من بين القتلى قائدًا عسكريًا رفيع المستوى، مضيفة أن القوات الحكومية قتلت 100 متشدد إسلامي بعدما اقتحموا المعسكر قرب جلعد، وهي بلدة مركزية استعيدت من حركة الشباب الإثنين.