أوكرانيا تؤكد إلقاء القبض على سبعة "عملاء روس" قرب دنيبرو

أوكرانيا تؤكد إلقاء القبض على سبعة "عملاء روس" قرب دنيبرو

أكدت الأجهزة الأمنية الأوكرانية الجمعة أنها ألقت القبض على "سبعة عملاء روس" في منطقة دنيبرو يشتبه بتجسسهم لحساب موسكو.



وقال فاسيل ماليوك قائد هذه الأجهزة في بيان إنها "شنت عملية خاصة واسعة للكشف عن هؤلاء العملاء الأعداء وإلقاء القبض عليهم".



وبحسب الأجهزة الأمنية، أعطى الموقوفون إحداثيات البنى التحتية الحيوية الأوكرانية للروس وجمعوا معلومات إستخبارية حول تحركات وحدات قوات كييف في المنطقة قبل إعطائها للجيش الروسي.



وأشارت الأجهزة إلى أنه "يجري التحقق من تورطهم المحتمل في الهجوم الذي استهدف مبنى سكنيًا في دنيبرو في 14 كانون الثاني وأسفر عن مقتل 45 شخصًا على الأقل من بينهم ستة أطفال.

