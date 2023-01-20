وفاة وزير خارجية الغابون بنوبة قلبية خلال جلسة لمجلس الوزراء

وفاة وزير خارجية الغابون بنوبة قلبية خلال جلسة لمجلس الوزراء

توفي وزير خارجية الغابون مايكل موسى أدامو الجمعة بعد إصابته بنوبة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على ما أعلنت الحكومة ومصدر رئاسي.



وأصيب موسى أدامو (62 عامًا)، حليف الرئيس علي بونغو أونديمبا، بنوبة قلبية وتوفي رغم الجهود التي بذلها متخصصون لإنعاشه، كما أوضحت الحكومة في بيان مقتضب.



وقال مصدر مقرب من الرئاسة لوكالة فرانس برس إنه "جلس في بداية إجتماع الحكومة وبدأ يشعر بتوعك".



ونقل إلى مستشفى عسكري وهو فاقد للوعي لكنه توفي بعد منتصف اليوم بقليل، وفق ما أضاف المصدر الذي تحدث طالبًا عدم كشف هويته.