سنتكوم: هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة التنف في جنوب شرق سوريا

سنتكوم: هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة التنف في جنوب شرق سوريا

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) الجمعة عن إستهداف قاعدة التنف العسكرية في جنوب شرق سوريا بطائرات مسيرة، ما أدى إلى إصابة مقاتلين ينتميان إلى فصيل سوري معارض بجروح.



وأفادت في بيان عن هجوم نفذته ثلاث طائرات مسيرة أحادية الإتجاه. وأسقطت قوات التحالف الدولي إثنتان منها فيما إستهدفت الثالثة القاعدة.



وأدى الهجوم إلى إصابة عنصرين من فصيل سوري معارض بجروح تلقيا العلاج الطبي. ولم تسجل إصابات في صفوف القوات الأميركية.

