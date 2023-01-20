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وزير الدفاع الأميركي: "نستطيع جميعا القيام بالمزيد" لمساعدة أوكرانيا

أخبار دولية
2023-01-20 | 12:23
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وزير الدفاع الأميركي: &quot;نستطيع جميعا القيام بالمزيد&quot; لمساعدة أوكرانيا
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وزير الدفاع الأميركي: "نستطيع جميعا القيام بالمزيد" لمساعدة أوكرانيا

وزير الدفاع الأميركي: ألمانيا "حليف موثوق به"

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن ألمانيا "حليف موثوق به" رغم ترددها في تسليم أوكرانيا دبابات ثقيلة، ولكن "نستطيع جميعا القيام بالمزيد" لمساعدة كييف.
      
وقال أوستن للصحافيين ردا على سؤال عن ألمانيا وعدم موافقتها حتى الآن على تسليم دبابات ليوبارد 2، إن الألمان "موثوق بهم. كانوا كذلك لوقت طويل وأعتقد بصدق أنهم سيظلون حليفا موثوقا به في المستقبل".

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