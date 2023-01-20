وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة تتوقع هجوما أوكرانيا مضادا في الربيع

وزير الدفاع الأميركي: علينا جمع القدرات المناسبة

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الولايات المتحدة تتوقع هجوما أوكرانيا مضادا في الربيع، مشددا على أنه يتعين على الحلفاء مساعدة كييف في الاستعداد له.



وقال للصحافيين اثر اجتماع لحلفاء أوكرانيا في ألمانيا: "لدينا فرصة سانحة بين اللحظة الراهنة والربيع... أي عندما يبدأون عملياتهم، هجومهم المضاد".



وأضاف "هذه ليست فترة طويلة وعلينا جمع القدرات المناسبة".