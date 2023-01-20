الولايات المتحدة تصنف مجموعة فاغنر الروسية "منظمة إجرامية دولية"

جون كيربي: فاغنر منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع

صنّفت الولايات المتحدة اليوم، مجموعة فاغنر الروسية على أنها "منظمة إجرامية دولية"، ما يزيد الضغط على المجموعة العسكرية الخاصة التي تشارك في القتال في أوكرانيا.



وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن فاغنر "منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع".