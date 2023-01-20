زيلينسكي: "لا خيار آخر" سوى إرسال دبابات ثقيلة الى أوكرانيا

زيلينسكي: علينا أن نواصل القتال للحصول على دبابات حديثة

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "لا خيار آخر" سوى أن ترسل الدول الغربية دبابات ثقيلة الى بلاده، وذلك بعد عدم صدور أي قرار من اجتماع لحلفاء كييف في رامشتاين بألمانيا.



وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو: "نعم، علينا أن نواصل القتال للحصول على دبابات حديثة، وكل يوم نؤكد بوضوح أكبر أن لا حل آخر سوى اتخاذ قرار في شأن الدبابات".