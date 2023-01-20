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تركيا تستدعي سفير السويد عشية تظاهرة أمام سفارتها في ستوكهولم
أخبار دولية
2023-01-20 | 15:23
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تركيا تستدعي سفير السويد عشية تظاهرة أمام سفارتها في ستوكهولم
استدعى وزير الخارجية التركي السفير السويدي في أنقرة مرة أخرى اليوم، عشية تظاهرة مناهضة لتركيا مقررة السبت في ستوكهولم، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وطلب متطرف يميني سويدي دنماركي، معروف باستفزازاته، ترخيصا للتظاهر السبت أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية وحصل عليه.
وأعرب راسموس بالودان عن نيته "حرق القرآن" أمام مقر البعثة الدبلوماسية.
وهي المرة الثانية خلال أيام قليلة تستدعي فيها وزارة الخارجية السفير السويدي في أنقرة. وجرت الأولى بعد بث مقطع فيديو الأسبوع الماضي يظهر دمية مشنوقة على صورة الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقد تم ذلك خلال تظاهرة نظمتها مجموعة قريبة من لجنة روج آفا لدعم أكراد سوريا.
وتعطّل تركيا دخول السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي منذ أيار، متهمة البلدين بإيواء نشطاء أكراد ومتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال سوريا والعراق تصفهم بـ"الإرهابيين".
ومن المقرر أيضا تنظيم تظاهرة مؤيدة للأكراد في السويد السبت.
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